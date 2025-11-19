В Петрозаводске завершился образовательный курс для ветеранов «Бизнес-старт для героев»

В столице Карелии завершился пятидневный образовательный курс «Бизнес-старт для героев: от идеи к первым клиентам», созданный специально для ветеранов специальной военной операции.
Программа проходила с 13 по 17 ноября, участников ждал настоящий марафон знаний, профессиональных встреч и новых открытий.
В числе организаторов выступили Центр «Мой бизнес» и фонд «Защитники Отечества». Курс был разработан с учетом пожеланий и потребностей бывший бойцов и их семей.
Участники учились разрабатывать бизнес-идеи, искать свою нишу, рассчитывать финансы, строить маркетинг, а также узнали о частых ошибках на старте и путях их избежать.
В первом потоке курса приняли участие 20 человек, десять из них успешно завершили обучение и получили сертификаты. Среди проектов бывших бойцов — мастерская лофт-мебели, обучающие программы по управлению беспилотниками для детей, а также сервис выездного технического обслуживания локомотивов и железнодорожной техники.
«Столица на Онего» подготовила большой материал о поддержке для участников СВО, программе «Бизнес-старт для героев» и её первых результатах: истории проектов, впечатления участников и комментарии организаторов.