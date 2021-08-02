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В Петрозаводске завершился прием заявок на благоустройство дворов в 2022 году

Новости. Общество
13:50, 03 Августа 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет рассмотрено 250 заявок, всего планируется отремонтировать 35 дворов, сообщили в администрации города.

В карельской столице завершился приём заявок на благоустройство дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Документы предоставили жители 65 многоквартирных домов. Это 62 новые заявки. Изменения и дополнения к ранее поданным документам внесли жители ещё 65 домов (59 заявок).

Всего с учётом прошлых лет на рассмотрение комиссии представят около 250 заявок. Поступившие в этом году проверят до конца августа, а до 10 сентября планируется определить перечень территорий на ремонт в 2022 году. Список включит в себя 35 дворов. Поданные после 1 августа заявки рассмотрят уже на 2023 год.

Администрация города напоминает, что ремонт придомовых территорий в Петрозаводске идёт полным ходом. Всего в 2021 году планируется благоустроить 35 дворов. На данный момент работы завершены на 16 объектах. Среди них — территории в районе дома № 6 на улице Лисицыной, у дома № 1 на Пушкинской улице, у дома № 20 на улице Мелентьевой, у дома № 14 на улице Хейкконена, у дома № 41 на проспекте Александра Невского, у домов № 14А и № 18 на Нойбранденбургской улице, у дома № 23 на Гвардейской улице, у дома № 73 на улице Калинина, у дома № 22/1 на улице Древлянка, у дома № 4 на улице Репникова, у дома № 3А на улице Петрова, а также возле домов № 18 и № 18Б на Карельском проспекте и домов № 36 и № 38 на улице Островского. Во дворах укладывают асфальт, оборудуют освещение, устанавливают скамейки и урны. Этапы работ контролируют специалисты городской мэрии и МКУ «Служба заказчика».

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