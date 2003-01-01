В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

14 сентября на набережной Онежского озера прошёл финальный концерт.

Среди тех, кто выступил на закрытии сезона - Академический Хор ПетрГУ и любительский хор Карельской государственной филармонии.

Смотрим видео, а также фоторепортаж Игоря Подгорного.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что белое пианино служит последний сезон. В уличных условиях инструмент можно использовать не более двух лет. Этот как раз столько и использовался. Инструмент марки «Красный октябрь» предоставил Музыкальный театр. Он же примет пианино обратно и будет использовать его в качестве декораций во время спектаклей. Для будущего сезона подготовят другой инструмент. Уже поступают предложения от жителей города.