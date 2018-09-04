В Петрозаводске завтра будет дождливо

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В среду, 5 сентября, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем +15, +20 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики местами кратковременный дождь, гроза; возможен туман.
Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью +9, +14 градусов по Цельсию. Днем +15, +20, на юге местами до +24.
В Петрозаводске утром и днем кратковременные дожди.
Температура ночью +11, +13, а днем +19, +21 градус.
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