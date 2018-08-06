В Петрозаводске завтра похолодает

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Завтра, 7 августа, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем до +21 градуса.
По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, на северо-востоке возможны ливни. Днем местами кратковременные дожди, на юге возможна гроза.
Ветер северо-западный, северный, ночью на юге – западный, северо-западный умеренный; ночью и утром возможно усиление ветра.
Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +5 градусов по Цельсию. Днем +13, +18, на юге местами до +21.
В Петрозаводске кратковременный дождь.
Температура ночью +10, +12, а днем +17, +19 градусов.
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