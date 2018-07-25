В Петрозаводске завтра потеплеет до +27 градусов

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В четверг, 26 июля, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем до +28 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен кратковременный дождь.
Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем южный, юго-западный слабый.
Температура воздуха ночью +13, +18, а днем +28, +28 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +16, +18, а днем +25, +27 градусов.
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