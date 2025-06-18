В Петрозаводске зажгли «Свечу памяти»

Акцию провели в День памяти и скорби.

Сегодня в 4 утра у мемориала «Вечный огонь» участники акции почтили минутой молчания память миллионов советских граждан, павших в боях за Родину.

К мероприятию присоединились жители города, волонтёры, поисковики и юнармейцы, рассказали на официальной странице Администрации Главы республики Карелия.