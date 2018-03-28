В Петрозаводске женщина лишила возлюбленного крупной суммы

Она воспользовалась картой сожителя, пароль от которой больше никто не знал.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию с заявлением о краже денежных средств обратился житель микрорайона Древлянка. Выяснилось, что у заявителя с банковских карт исчезли более 100 тысяч рублей.

Полицейским потерпевший сообщил, что никому не сообщал парольной информации кроме женщины, которая проживала совместно с ним. Он периодически просил ее сходить в магазин за продуктами, но не позволял снимать больше необходимой суммы.

Во время общения с полицейскими 33-летняя сожительница созналась, что именно она обналичила денежные средства, которые в дальнейшем потратила на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантка обязуется вернуть похищенные деньги.