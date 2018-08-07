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Новости. Криминал
07:25, 07 Августа 2018

В Петрозаводске женщина лишилась более 5 млн рублей из-за лекарств

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Полицейские Карелии расследуют несколько уголовных дел по фактам мошенничеств, совершенных по одной схеме – местные жители лишаются миллионов рублей, сообщает МВД Карелии.

Одно из сообщений поступило в полицию Петрозаводска 1 августа. Женщина рассказала, что лишилась 5,2 млн рублей. По ее словам, она покупала дорогостоящие лекарства. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что фирма, которая занималась распространением некачественного товара, является мошеннической и теперь всем пострадавшим от ее деятельности полагается компенсация.

Ппетрозаводчанка вспомнила, что когда-то купленные лекарства не оказали существенного терапевтического эффекта, а потому информация о мошенниках не вызвала у нее подозрений. Мужчина предложил перечислить компенсационные выплаты на счет банковской карты потерпевшей.

В результате последующего общения и манипуляций с банковской картой женщина была введена в заблуждение, а злоумышленники завладели ее деньгами.

Действуя по такой же схеме, мошенникам удалось обмануть еще нескольких пожилых жителей Карелии. Поверив их обещаниям, граждане лишились собственных сбережений на суммы от 250 тысяч до 1,5 млн рублей. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: если по телефону неизвестные сообщают вам о различных компенсационных выплатах – не спешите предпринимать какие-либо действия, особенно с банковской картой. Прежде чем производить финансовые операции посоветуйтесь с близкими.

Мошенники постоянно совершенствуют способы обмана, стараются быть более убедительными в своих просьбах, используют различные формы психологического воздействия на человека. При общении с возрастными родственниками расскажите им о различных мошеннических схемах, предупредите о необходимости сохранять спокойствие и рассудительность.

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