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Новости. Криминал
13:13, 12 Апреля 2018

В Петрозаводске женщина открыла дверь незнакомцу и стала жертвой ограбления

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Петрозаводчанин позвонил в чужую квартиру и напал на женщину, открывшую ему дверь, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 10 апреля в дежурную часть полиции поступило заявление от 58-летней петрозаводчанки. Она рассказала, что буквально за несколько минут стала жертвой грабителя.

Выяснилось, что в дверь заявительницы кто-то постучался. Она открыла, а дальше все произошло в считанные секунды: злоумышленник, сильно дернув, сорвал с руки хозяйки золотой браслет. Особых примет потерпевшая сообщить не смогла. Ущерб составил 18,5 тысяч рублей.

В течение суток сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 28-летний петрозаводчанин. В тот вечер он был в гостях в соседней квартире, откуда уходил в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские установили, что подозреваемый продал браслет за 3,5 тысячи рублей знакомому, а тот его реализовал по цене в два раза выше.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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