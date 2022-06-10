В Петрозаводске женщина попросила ребенка помочь ей украсть одежду, и их поймали с поличным

В магазине Петрозаводска продавцы поймали на выходе женщину с ребенком, которые украли одежду, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение из магазина одежды. Продавцы задержали женщину с ребёнком, которые вынесли из магазина одежду на сумму без малого 10 тысяч рублей.

В произошедшем разбирались сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних.

По версии полиции, 33-летняя горожанка попросила своего несовершеннолетнего сына помочь ей украсть одежду.

Приглянувшиеся товары женщина надела на себя и на ребёнка, остальное убрала в рюкзак мальчика. Так семья вышла из магазина, минуя кассу. Но на выходе сработала антикражная сигнализация, и продавцы задержали посетителей до приезда полиции.

Подозреваемая выдала похищенное.

Уголовные дела возбуждены о краже и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.