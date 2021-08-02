В Петрозаводске женщина убила знакомого ударом ножа в голову

Жительница Петрозаводска поссорилась со своим знакомым и воткнула нож ему в голову.

По сообщению Следкома Карелии, 29 июля в квартире в одном из домов по улице Шотмана было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина находился в гостях своей знакомой. В ходе возникшего конфликта женщина с силой нанесла удар клинком ножа в область головы, от чего наступила его смерть.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, сцена ревности 46-летней петрозаводчанки закончилась уголовным делом для ее 25-летнего сожителя.