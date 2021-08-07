В Петрозаводске женщина во время драки получила по голове рукояткой ножа и попала в больницу

Росгвардейцы задержали женщину и мужчину, устроивших драки на улице.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, на днях в Петрозаводске сработала сигнализация автомобиля скорой медицинской помощи, находившегося в районе Октябрьского проспекта. На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что 31-летняя горожанка избила женщину, личность которой на тот момент не была установлена. Потерпевшая получила удары по голове кулаком и рукояткой ножа. Женщина была госпитализирована.

А в Олонце группа задержания районного отдела вневедомственной охраны получила сообщение о драке между прохожими. На месте происшествия росгвардейцы застали 26-летнюю пострадавшую и 22-летнего злоумышленника. Девушка намерена подать заявление в полицию.

Правонарушителей задержали и доставили в отделения полиции.

Ранее в Петрозаводске молодой мужчина пришел в ресторан и сломал мебель.