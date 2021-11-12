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В Петрозаводске женщина вонзила нож в висок сожителя

Новости. Криминал
11:50, 15 Декабря 2021
фото: © thecitizen.com

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В столице Карелии будут судить 44-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве сожителя, сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась у себя дома с сожителем. Она умышленно нанесла ему не менее одного удара ножом в голову – в висок, а также множественные удары руками по лицу. В результате мужчина скончался.

Свою вину в совершенном преступлении 44-летняя петрозаводчанка признала частично, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска приехала в поселок навестить маму и чуть не зарезала отчима.

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