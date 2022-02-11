В Петрозаводске женщина, зарезавшая сожителя с любовницей прямо в постели, получила 17,5 лет колонии

Жительница столицы Карелии, убившая из ревности сожителя и знакомую, на суде свою вину признала частично.

Верховный суд Карелии вынес приговор в отношении 43-летней петрозаводчанки, которая признана виновной в убийстве двух человек. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в мае 2021 года осужденная, вернувшись домой, обнаружила, что ее сожитель изменяет ей с их общей знакомой. На почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она зарезала любовников прямо постели. Женщина скончалась на месте, а мужчина умер в больнице.

Вину в совершении преступления женщина признала частично, отрицая убийство соперницы, тело которой она после совершения преступления оттащила из квартиры на лестничную клетку дома, в котором проживала.

Суд отправил женщину в исправительную колонию на 17 лет 6 месяцев. Судом также в счет компенсации морального вреда взыскано 1 млн рублей в пользу матери убитой девушки.

Приговор суда в законную силу не вступил.