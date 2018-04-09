В Петрозаводске женщину с детьми увезли на "скорой", после того как их избил глава семьи

Молодой человек избил свою жену и ребенка, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Семейный конфликт произошел в минувшее воскресенье, 8 апреля.

В дежурную часть Петрозаводского Отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании в одной из квартир "мобильного телохранителя".

Прибыв к месту вызова, к стражам правопорядка обратился 60-летний гражданин, который пояснил, что его сосед, 29-летний мужчина, избил свою 30-летнюю жену.

Сотрудники вневедомственной охраны также узнали, что молодой мужчина жестоко обращался со своими несовершеннолетними детьми.

Так, например, группе задержания стало известно, что своего сына мужчина мужчина бил по лицу. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя прямо на лестничной площадке около его квартиры. Потерпевшая женщина и ее дети были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.