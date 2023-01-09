В Петрозаводске жестоко избитый молодой человек попросил мягкого наказания для своего обидчика

В столице Карелии юноша получил 1,5 года условно за жестокое избиение знакомого, который вступился в суде за обидчика.
Житель Петрозаводска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что 19-летний подсудимый в августе 2021 года, возвращаясь из бара в состоянии алкогольного опьянения, зашел в гости к своему знакомому. Там между приятелями возник конфликт. Юноша несколько раз ударил свою жертву руками и ногами по туловищу и голове, чем причинил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью по признаку опасного для жизни.
В судебном заседании молодой человек вину признал полностью, потерпевший пояснил, что простил обидчика, просил назначить ему наименее строгое наказание.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее молодой житель Карелии получил штраф за жестокое избиение земляка.
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