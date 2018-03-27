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Новости. Общество
14:48, 27 Марта 2018

В Петрозаводске жильцы сменили управляющую компанию из-за программы "Комфортная городская среда"

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о случае, когда жильцы дома сменили управляющую компанию, потому что та "недостаточно активно" участвовала в программе "Комфортная городская среда".

"Прошлый год реализации проекта побудил жителей Петрозаводска, собственников жилья, на более активные действия в отношении управляющих организаций, которые обслуживают их жилой фонд. Нам известны примеры, когда собственники жилья меняли управляющую компанию из-за того, что их компания недостаточно активно участвовала в проекте "Комфортная городская среда", - рассказала градоначальница журналистам во вторник.

В 2017 году в Петрозаводске по этой программе было отремонтировано 80 дворов. В 2018-м предполагается отремонтировать 16. Дворы, в которых будут проведены работы, уже определены.

"Остается ждать благоприятных погодных условий. Прогнозируем, что это может быть апрель, если зима не будет затяжной, как в прошлом году. Понятно, что в снег укладывать асфальт, а это преимущественно такие виды работ, невозможно. У нас готовность будет уже в апреле, но если погода заставит подождать, то это будет май-июнь. Однозначно за летний период мы справимся с такими объемами, потому что в прошлом году мы отремонтировали 80 дворов", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города отметила, что "16 дворов - это крайне недостаточно", поскольку всего в Петрозаводске 4 тысячи многоквартирных домов, и потребность в их благоустройстве "очень высока".

"Мы готовы освоить в несколько раз большие объемы, чем то, что сейчас предоставлено бюджету Петрозаводского городского округа", - подчеркнула глава города. Она добавила, что в случае, если районы Карелии не успеют в срок освоить средства, выделенные им по программе "Комфортная городская среда", их могут перечислить Петрозаводску.

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