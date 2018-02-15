В Петрозаводске злоумышленники в двух домах сняли решетки с окон

На улице Пограничной злоумышленники похитили из подъездов двух домов оконные решетки, подозреваемые установлены.

По данным МВД Карелии, кражи были совершены в начале февраля.

Управляющая компания оценила ущерб в 24 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались местные жители 21 года и 19 лет.

"Они дали признательные показания и сообщили, что похищенное сбыли в пункт приема металла, получив при этом менее 5 000 рублей", - сообщили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела.