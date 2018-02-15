В Петрозаводске злоумышленники в двух домах сняли решетки с окон

По теме
Загрузка...
На улице Пограничной злоумышленники похитили из подъездов двух домов оконные решетки, подозреваемые установлены.
По данным МВД Карелии, кражи были совершены в начале февраля.
Управляющая компания оценила ущерб в 24 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались местные жители 21 года и 19 лет.
"Они дали признательные показания и сообщили, что похищенное сбыли в пункт приема металла, получив при этом менее 5 000 рублей", - сообщили в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела.
По теме
Выбор читателей
08.02.2018, 18:20
12.02.2018, 16:58
08.02.2018, 08:20
09.02.2018, 10:34
13.02.2018, 10:28
Аналитика
12.02.2018 14:47
Политкухня
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
12.02.2018 14:34
12.02.2018 12:00
09.02.2018 14:37
06.02.2018 14:37
Чтиво
13.02.2018 12:21
Личное мнение
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
12.02.2018 13:32
12.02.2018 10:37
09.02.2018 13:12
Медиа
Сегодня 16:56
Опрос
А вы смотрите Олимпиаду-2018?
Комментарии