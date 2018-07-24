В Петрозаводске зрителям представили пьесу Александра Фукса

На малой сцене Национального театра Карелии состоялась премьера спектакля по пьесе журналиста Александра Фукса "Утиная неохота".

Всего, по данным организаторов, 22 и 23 июля прошло четыре показа спектакля, режиссером которого выступил Андрей Дежонов.

"Ему скоро 45, ей не скоро 30. Они давно расстались. Она уехала в другой город. Сначала ушла, а потом уехала… Или сначала уехала, а потом ушла. Впрочем, не важно. Важно, что она выросла, и они расстались. Или не расстались? Но они, точно, не хотят быть вместе. Или хотят? Он зачем-то приглашает ее на Новый Год, а она почему-то приезжает. Но не одна, а с подругой", - говорится в описании спектакля.

В паблике "ВКонтакте" зрители поделились впечатлениями от увиденного.

"Смешно, немного грустно и чуть-чуть страшно, где про отношения в долгом браке. Никого нельзя понять, можно только принять и смотреть на "недостатки сквозь пальцы", потому что с ним лучше, чем без него. Но это понимаешь после жизненной "шлифовки", когда уже слишком взрослая, почти пожилая. Мне льстило, что я участвую в "обкатке" классной пьесы", - написала Татьяна Пяжиева.

"Понравилось, что спектакль вызывает разные эмоции. Был и смех, и грусть, и где-то даже неприязнь. К героям испытывала чувства очень противоречивые, металась. На мой взгляд, именно такие постановки вызывают интерес. Когда после просмотра не остаётся чувства плоскости происходящего, всё как бурлящий песок", - отметила зрительница Мария Скирдова.