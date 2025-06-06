В Петрозаводске16-летнего подростка судят за покушение на убийство двух девушек

На заседании допросили потерпевшую, подсудимому продлили меру пресечения.

В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела 16-летнего подростка. Его обвиняют в покушении на убийство двух девушек, совершенном с целью скрыть другое преступление. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

По версии правоохранителей, 22 апреля 2025 года вечером подросток пришел в квартиру к своей 15-летней знакомой, где находилась их 18-летняя подруга. После ссоры он нанес младшей девушке не менее 7 ударов ножом. Когда старшая девушка стала свидетельницей нападения, он попытался убить и ее, нанеся 17 ножевых ранений. Об этом мы писали ранее.

Пострадавшие выжили благодаря своевременной медицинской помощи. Подозреваемого задержали в тот же вечер сотрудники патрульно-постовой службы.

На последнем заседании суда допросили потерпевшую, продлили подсудимому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 18 сентября и заслушали судебные прения. Последнее слово обвиняемого запланировано на 30 июня в 09:30.