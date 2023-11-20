В петрозаводских поликлиниках врачи-фтизиатры осуществляют выездные приемы

По словам Михаила Охлопкова, с 20 октября медицинскую помощь уже получили 47 жителей города.

Как в личном профиле рассказал глава Минздрава Карелии, с 20 октября в поликлиниках Петрозаводска осуществляют выездные приемы врачи-фтизиатры Республиканского противотуберкулезного диспансера. «Это новый формат работы противотуберкулезной службы. Цель — улучшить доступность специализированной фтизиатрической помощи», — написал Михаил Охлопков.



По его словам, медицинскую помощь уже получили 47 жителей Петрозаводска, из них 9 были направлены в профильное учреждение (после дополнительного обследования, подозрение на туберкулез снято). Еще 2 пациента проходят дообследование у невролога и нейрохирурга.



Более подробно о задачах фтизиатров в амбулаторном звене министр рассказал ранее.