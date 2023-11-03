В Петрозаводский медвытрезвитель за ноябрьские праздники обратились 7 человек

Самому молодому мужчине было 32 года.

В праздничные дни с 4 по 6 ноября в Петрозаводский медвытрезвитель обратились 7 человек: 6 мужчин и 1 женщина, рассказал в личном профиле глава Минздрава Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, самому молодому мужчине было 32 года, самому пожилому — 56 лет, женщине — 48 лет.

Четверо обратились за помощью самостоятельно, а три человека были доставлены полицией.



Менее трех часов пробыл 1 пациент, от трех до десяти часов — 3, более десяти часов — 3.



После вытрезвления в другое медучреждение направили одного пациента, двоих госпитализировали в Республиканский наркологический диспансер, остальных выписали домой, отметил министр.



«С 1 января в петрозаводском вытрезвителе получили помощь 634 человека: 544 мужчины и 90 женщин», — рассказал Михаил Охлопков.

Напомним, за экстренной помощью в ноябрьские праздники обратились почти тысяча человек в Карелии.