В петрозаводской колбасе обнаружены остатки лекарства для животных

Россельхознадзор выявил на петрозаводском мясоперерабатывающем предприятии колбасы и сосиски небезопасного состава.

В сентябре ведомство отобрало пробы 5 видов колбасы и сосисок на мясоперерабатывающем предприятии в Петрозаводске. По результатам лабораторных исследований, проведенных в Северо-западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», выявлен ряд несоответствий, сообщает Управление Россельхознадзора Карелии.

— Установлено наличие растительных белковых компонентов, не заявленных в составе. Также обнаружены остатки лекарственного средства для животных (мелоксикам), наличие которого в готовой продукции не допускается. Таким образом данная продукция признана не соответствующей Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», — рассказали в ведомстве.

Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Производственные ветеринарные сопроводительные документы на данные партии продукции аннулированы. Информацию передали в Роспотребнадзор с целью недопущения её продажи в магазинах. Также принято решение об отзыве деклараций о соответствии, что предотвратит дальнейший выпуск в оборот небезопасных колбас и сосисок.

— По факту наличия в продукции остатков лекарственного средства проводится расследование с целью установления путей поступления недоброкачественного сырья и иных возможных причин попадания лекарственного средства в конечный продукт, а также исключения угрозы производства иной небезопасной продукции на данном предприятии, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, будет проведена внеплановая выездная проверка на предприятии. Ранее стало известно, что в Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями.