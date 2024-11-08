В Петрозаводском аэропорту появилась комната матери и ребенка

Нововведение организовали для удобства и комфорта пассажиров с детьми.

Для удобства и комфорта пассажиров с детьми, в здании аэровокзала расположена комната матери и ребенка.



Как сообщил Аэропорт «Петрозаводск», в ожидании вылета можно воспользоваться комнатой матери и ребенка, которая оборудована всем необходимым для совместного пребывания пассажира с ребенком.

Услуги комнаты матери и ребенка предоставляются пассажирам с детьми в возрасте до 7 лет в сопровождении одного взрослого на одного ребенка, детям-инвалидам в возрасте до 14 лет, родителям с двумя детьми и более, если один из детей не достиг семилетнего возраста, беременным женщинам во второй половине срока беременности, уточнили в сообществе.