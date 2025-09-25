В Петрозаводском ДЮЦ появилось «Нескучное место»

Новая инклюзивная площадка открылась в Петрозаводске. При ее создании сотрудники ДЮЦ ориентировались на лучшие российские практики.

«Нескучное место» — это площадка на территории ДЮЦ. Создавалась она в рамках проекта «Взрослеем вместе» и стала продолжением предыдущего проекта «Трудимся вместе». Подростки с ментальными особенностями освоили 6 новых навыков — приготовление ресторанной еды, швейное дело, производство мебели, создание типографской или сувенирной продукции, уборка помещений, садоводство. И новые умения они смогли применить на практике, создавая инклюзивную площадку. Все, что на ней есть, создано их руками.

Под руководством специалистов молодые люди построили деревянную площадку-сцену, барную стойку, столы, скамейки, создали место у костра, озеленили и украсили территорию, сшили фартуки, скатерти и полотенца, сделали керамическую посуду. Созданное пространство будет бесплатно предоставляться для социально-значимых некоммерческих мероприятий. Особые подростки обеспечат их кофе-паузами, кейтерингом (банкетное обслуживание). При создании ориентировались на лучшие федеральные практики, к примеру, мастерские «Простые вещи», «Квартал Луи». Их опыт показывает, что транзитное трудоустройство позволяет лучше подготовить людей с ментальной инвалидностью к выходу на рынок труда. Хотя, конечно, само трудоустройство — сложная задача — решать которую еще только предстоит.

— Конечно, мы не можем сказать, что сразу после проекта они пойдут и трудоустроятся, но формирование трудовых навыков не происходит мгновенно, это многолетний труд. Тем более, что у этих ребят чаще всего опекаемая ситуация. Их очень многие воспринимают, что он особый, значит, скорее всего, пусть он посидит, пусть он полежит, пусть он ничего не делает, он особый, он, наверное, не сможет. И в этой опекаемой ситуации они живут и даже в 18 лет чувствуют себя детьми. И мы с этим столкнулись сейчас, работая. Мы понимаем, что в любом случае это ненормально. Даже если он не пойдет работать, человек должен себя чувствовать соответственно возрасту. И кроме того у него все равно появится больше возможностей и шансов быть включенным в общество, — говорит руководитель проекта Наталья Никулина.

Даже родители удивляются успехам своих детей. Они не верили, что те могут резать ножницами ткань, шить изделия, использовать шруповерт. Педагоги же разглядели сильные стороны каждого и смогли не просто научить, а привлечь их к работе. Самая главная беда семей с особенными детьми, что они, как правило, сидят дома, о том, что их дети смогут работать, они даже не мечтают. Но, благодаря проекту, поверили в своих детей. 18-летняя Надежда освоила швейную машинку, научилась готовить и свои умения использует дома, говорит ее мама.

«Столица на Онего» готовит подробный репортаж с открытия площадки.