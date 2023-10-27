В Петрозаводском доме-интернате для ветеранов опробовали новый формат занятий с психологом

Занятия направлены на предотвращение когнитивных ухудшений.

В Петрозаводском доме-интернате для ветеранов апробируется новый формат проведения совместных занятий психолога Елены Вайнер и инструктора по труду Евгении Пахомковой, направленных на предотвращение когнитивных ухудшений, сообщили 30 октября в паблике учреждения.



Тема первого занятия — «Представление об осени». Подопечные выполняли двигательные упражнения на имитацию листопада и дождя, изготовливали ежика из пластилина и семечек, а также говорили о том, как определить текущее время года, что характерно для поведения животных осенью и вспоминали, какие праздники отмечаются в этот период.



Кроме того, проживающие перекатывали в руках колючие мячи и называли похожие по ощущениям предметы в окружающем мире (каштан, рыба фугу).



Как отметили в источнике, по окончании занятия организовали выставку творческих работ в холле 4 и 5 этажей.