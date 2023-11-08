В Петрозаводском доме-интернате для ветеранов пели песни легенды советской и российской эстрады

В стенах учреждения прошло музыкальное занятие.

В стенах Петрозаводского дома-интерната для ветеранов прошло музыкальное занятие, темой которого стало творчество Александры Пахмутовой по случаю ее дня рождения 9 ноября.

Александра Пахмутова — легенда советского и российского искусства, музыкальная биография которой насчитывает свыше 400 авторских композиций, отметили в источнике.





На мероприятии за чашкой чая со сладостями ветераны пели песни Александры Николаевны. Вспомнили и о праздновании Дня сотрудников внутренних дел России 10 ноября.





Кроме того, прозвучало несколько песен о России в исполнении Натальи Патракеевой, ассистента по оказанию технической помощи.





«Ветераны очень хорошо провели время, душевно пообщались друг с другом, спели любимые песни», — написали в сообществе.