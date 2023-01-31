В Петрозаводском госуниверситете объявили о наборе в военный учебный центр

После обучения курсант получит военный билет, звание офицера или сержанта и зачисление в запас.

До 7 марта студенты ПетрГУ могут подать заявление на учебу в военном учебном центре и участвовать в конкурсном отборе.



После обучения курсант получит военный билет, звание офицера или сержанта и зачисление в запас, сообщили в пресс-службе университета.



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