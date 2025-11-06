В петрозаводском клубе произошла массовая драка

Посетители развлекательного заведения в Октябрьском районе карельской столицы устроили потасовку.
В минувшие выходные в бильярдном клубе в Петрозаводске произошла массовая драка.
Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, в субботу компания из трех молодых людей пришла в клуб «До зари» отдохнуть. Бильярдный клуб находится в ТЦ «Главный» в Октябрьском районе.
У одного из парней в заведении пропала сумка. Администратор развлекательного заведения позвонила в полицию и рассказала о краже. Сообщение поступило в 00:59 в ночь на 2 ноября. Сейчас по этому факту проводится проверка.
Между посетителями произошел конфликт, предположительно, он мог начаться как раз из-за пропавшей сумки. Разгоряченные алкоголем молодые люди решили выяснить отношения на кулаках. Что из этого вышло — на видео.
«Столица на Онего» обратилась за официальным комментарием в МВД. Как выяснилось, ни один из участников драки до сих пор не подал в полицию заявление о побоях.
Напомним, ранее драка произошла в Петрозаводске. 20 сентября в ночном клубе «Соло» Саиб Акберов поспорил с сотрудницей клуба, она дала ему пощечину, Саиб ответил ударом в лицо. За девушку приехал заступиться ее муж, который был избит Хикметом Мамедовым, подоспевшим на помощь к Саибу Акберову. Сначала Хикмет напал на соперника в клубе, вмешалась охрана. А потом повторил нападение на улице. Вся хронология попала на видео.