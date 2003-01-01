В петрозаводском парке «Ямка» восстановили освещение

Парк «Ямка» в центре Петрозаводска вновь озарил свет фонарей.
После многочисленных жалоб горожан специалисты предприятия «Петрозаводские энергетические системы» восстановили работу уличного освещения в парке «Ямка», расположенном в центре карельской столицы. Об этом сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис на своей странице ВКонтакте.
— Теперь каждый вечер жители и гости города смогут наслаждаться прогулками в комфортной и безопасной обстановке. Это важное событие, которое, несомненно, улучшит качество отдыха на свежем воздухе, — написала она.
Ранее мэр Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала, что в сквере Александра Шотмана фонари зажгутся уже на этой неделе.