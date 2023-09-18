В петрозаводском сквере появились спиреи и пузыроплодники

Осенью на территории также появятся фонари.

В Нигиницком сквере в Петрозаводске посадили деревья и кустарники, рассказали в паблике городской администрации 18 сентября.



Около новой спортивной площадки на Перевалке горожане провели субботник. Благодаря содействию депутатов Петросовета и Заксобрания, а также участию куратора района Юлии Мизинковой, в Нигиницком сквере посадили семь берез, 15 рябин и четыре сосны.

Кроме того, на территории появились кустарники: 23 спиреи серые и восемь пузыроплодников. Осенью МУ «ПЭС» оборудует в сквере освещение, отметили в источнике.



Как напомнили в мэрии, благоустраивали территории на Перевалке в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».

Сейчас объект обследуют и принимают специалисты городской администрации и МУ «ЖКХ».

«На спортивной площадке с резиновым покрытием уже можно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Ее размер — 30 на 15 метров. Кроме того, вокруг площадки обустроили пешеходные дорожки, установили уличные тренажеры и комплекс для воркаута», — написали в сообществе.

Инициатива благоустройства сквера принадлежит представителям общественно-культурного центра «Согласие», расположенного в доме № 6 на улице Крылова.



В 2024 году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в Петрозаводске благоустроят семь территорий: парки Беличий Остров, Побережный, Фонтаны, Патриот, Защитников Города, а также скверы Попова и Высотный, рассказали в администрации.