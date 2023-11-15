В петрозаводском парке прошел рейд по выгулу собак

За выгул питомца без поводка предусматривается штраф до тысячи рублей.

Сотрудники администрации Петрозаводска совместно с полицией провели 16 ноября рейд по контролю за выгулом собак в парке Каменный Бор, сообщили в официальном паблике мэрии.



За выгул собаки без поводка предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей. За повторное нарушение дополнительных требований по содержанию домашних животных штраф может вырасти до 3 000 рублей, предупреждают городские власти.

Как рассказали в администрации, во время рейда нарушений не обнаружили.



В источнике напомнили, что в населенных пунктах запрещается:



— выгул собак без поводка, за исключением площадок, отведенных под выгул и дрессировку животных;

— содержание собак на участках без ограждения, за исключением территорий с вольерами;

— выгул животных, внесенных в перечень потенциально опасных, лицами, не достигшими 18 лет;

— выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 60 см, лицами, не достигшими 16 лет;

— выгул собак в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

— допущение неконтролируемого владельцами перемещения животного (самовыгул).



Кроме того, необходимо:



— исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;



— обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;



— не допускать выгул животного вне мест, разрешенных для выгула животных.

Напомним, двумя неделями ранее проверяющие нарушения нашли.