В петрозаводском парке прошел рейд по выгулу собак

За выгул питомца без поводка предусматривается штраф до тысячи рублей.
Сотрудники администрации Петрозаводска совместно с полицией провели 16 ноября рейд по контролю за выгулом собак в парке Каменный Бор, сообщили в официальном паблике мэрии.
За выгул собаки без поводка предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей. За повторное нарушение дополнительных требований по содержанию домашних животных штраф может вырасти до 3 000 рублей, предупреждают городские власти.
Как рассказали в администрации, во время рейда нарушений не обнаружили.
В источнике напомнили, что в населенных пунктах запрещается:
— выгул собак без поводка, за исключением площадок, отведенных под выгул и дрессировку животных;
— содержание собак на участках без ограждения, за исключением территорий с вольерами;
— выгул животных, внесенных в перечень потенциально опасных, лицами, не достигшими 18 лет;
— выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 60 см, лицами, не достигшими 16 лет;
— выгул собак в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
— допущение неконтролируемого владельцами перемещения животного (самовыгул).
Кроме того, необходимо:
— исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
— обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
— не допускать выгул животного вне мест, разрешенных для выгула животных.
Напомним, двумя неделями ранее проверяющие нарушения нашли.
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