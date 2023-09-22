В петрозаводском парке разглядели «пространственную аномалию»

Фото необычного объекта опубликовали в одном из телеграм-каналов.

В телеграм-канале «Нормальные новости Карелии» 22 сентября опубликовали фото необычного арт-объекта, который появился в петрозаводском парке «Ямка».

Авторы предложили читателям угадать, что символизирует объект.

Кто-то предположил, что это «пространственная аномалия из Сталкера». Другой комментатор разглядел в объекте «портал в другое измерение».

Кто-то предположил, что объект имеет отношение к городскому фестивалю света LightCode (12+). Организаторы покажут 8 впечатляющих инсталляций, которые осветят территорию бывшего ОТЗ и парка Ямка на несколько вечеров.