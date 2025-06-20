В Петрозаводске начали судить бывшего полицейского и шоумена за жестокое убийство

Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о резонансном убийстве 36-летней Ирины, в котором обвиняют бывшего полицейского, шоумена Евгения Родионова.

45-летнего мужчину сегодня, 3 июля, привели в суд. Как рассказали в пресс-службе судов, в ходе состоявшегося сегодня судебного заседания оглашено предъявленное подсудимому обвинение, произведен допрос потерпевшей — сестры погибшей женщины, начато исследование письменных материалов уголовного дела.

Евгений Родионов обвиняется в том, что в ночное время 23 ноября 2024 года в Петрозаводске он совершил убийство 36-летней знакомой, с которой ранее имел отношения.

По данным следствия, он нанес не менее шести ударов ногами и кулаками в область головы и туловища, после чего сдавливал её органы дыхания, пока она не перестала подавать признаки жизни. После совершения убийства мужчина пытался уничтожить тело и личные вещи погибшей, создать ложное алиби, участвовал в поисках пропавшей женщины.

Впоследствии он пытался скрыться за пределами Петрозаводска, однако был задержан. Тело погибшей было обнаружено в лесу на территории Прионежского района с признаками термических ожогов. Родионов сам признался, что пытался сжечь тело и закопать, чтобы скрыть следы преступления.

Причиной убийства, как сообщает пресс-служба судов, стали его опасения о распространении девушкой конфиденциальных сведений об их совместной личной жизни, что могло бы повлечь для него негативные последствия.

Напомним, Ирина приехала в Петрозаводск, где живут ее родители, из Москвы, где работала адвокатом. Она созвонилась с данным гражданином, чтобы встретиться. Как выяснилось, до 2017 года они состояли в отношениях, при этом Родионов был женат на другой. Он забрал ее на автомобиле. После чего девушку никто не видел.

В Петрозаводске многие знают Евгения Родионова по выступлениям в кафе и барах, где он работал певцом. Кроме того, мужчина ранее работал участковым. Убитая раньше также работала в полиции, где они и познакомились. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля.