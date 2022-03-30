В петрозаводском техникуме рассказали о своем выпускнике, погибшем на Украине

Дмитрий Ижековский, погибший в ходе спецоперации на Украине, в прошлом году закончил Петрозаводский автотранспортный техникум.

Об этом говорится в сообщении в официальной группе учреждения Вконтакте.

Дмитрий успешно закончил обучение в июне 2021 года по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

"Учился Дима только на «4» и «5», неоднократно занимал призовые места в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Он пользовался уважением и авторитетом у преподавателей и одногруппников. После окончания техникума был призван в ряды вооруженных сил России и проходил службу в Воронежской области. После успешного прохождения «учебки» принял обдуманное решение стать профессиональным военным и заключил контракт на службу в качестве механика-водителя артиллерийской батареи", - сказано в сообщении.

Прощание с Дмитрием Ижеквоским состоится 19 апреля в траурном зале на ул. Вольной с 12 часов до 13 часов. Он будет похоронен на военном кладбище в Сулажгоре.

Кроме него, по официальным данным, на Украине погибли еще 8 военнослужащих из Карелии.