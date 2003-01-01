В петрозаводском ТРК «Лотос-Plaza» будут бесплатно раздавать котов

Петрозаводчан приглашают на выставку-раздачу кошек из приюта.
18 октября с 11:00 до 17:00 на нулевом этаже ТРК «Лотос-Plaza» в Петрозаводске будет проходить выставка-раздача кошек, проживающих в Первом общественном приюте города. Об этом сообщили в группе учреждения.
— Животные отдаются по договору с испытательным сроком (документ оформляется по паспорту хозяина). Обязательно иметь при себе переноску для транспортировки животного, — отметили там.
Все участники выставки уже стерилизованы и приучены к лотку.
Организаторы также добавили, что будут рады помощи в виде посылок с кормом и ветошью, необходимых для обеспечения комфортной жизни обитателей приюта.