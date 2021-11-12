В Петрозаводском университете представлены археологические находки из погребения «янтарного человека»

В главном вузе Карелии открылась выставка «Престижная экономика первобытных людей».

Минувшим летом экспедиция Петрозаводского университета обнаружила на западном берегу Онежского озера уникальное погребение древнего человека с множеством янтарных украшений, которого в научной среде даже назвали «янтарным человеком». Эти находки стали одним из главных экспонатов выставки «Престижная экономика первобытных людей», которая открылась в университетских стенах.

О том, кем мог быть «янтарный человек», и чему нас может научить исторический опыт торговых и культурных связей наших далеких предков, читайте в статье «Малиновый пиджак» для первобытного вождя».