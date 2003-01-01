В Петрозаводском Зарецком парке появятся пешеходные дорожки

Работы включают строительство дорожки длиной 230 метров и установку 12 парковых светильников.
В Зарецком парке Петрозаводска ведутся активные работы по благоустройству территории. Как сообщила мэр города Инна Колыхматова, подрядчик в это время готовит основание для пешеходных дорожек из бетонной брусчатки.
Строители уже демонтировали старые лестничные спуски и приступили к возведению новых конструкций. Одновременно началось благоустройство Докторской аллеи, где планируется обустроить пешеходную дорожку длиной 230 метров и шириной 3 метра.
После завершения дорожных работ в парке установят 12 новых парковых светильников.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Зарецком парке в Петрозаводске начался очередной этап благоустройства