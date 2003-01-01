В Питкяранте мужчина насмерть разбился на электровелосипеде

15 сентября на перекрестке улиц Ленина и Садовой в Питкяранте произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили в ГАИ, мужчина 1960 года рождения, управлявший электровелосипедом, не справился с управлением.
Водитель допустил занос и опрокинулся на проезжую часть. Его госпитализировали, но на следующий день он скончался в медицинском учреждении.
Проверка показала, что водитель электровелосипеда находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством и был без защитного шлема.
В тот же день утром на улице Горького в Питкяранте женщина-водитель 1970 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander почувствовала себя плохо во время движения. Она потеряла контроль над автомобилем, съехала в левый кювет и совершила наезд на препятствие. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Полиция Карелии проводит проверки по обоим происшествиям.
