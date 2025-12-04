В Питкяранте начинается строительство дома для расселения аварийного жилья

Компания КСМ начинает в Питкяранте строительство дома, в котором приобретены квартиры для расселения аварийного жилья.
В 2026 году в новостройки из аварийных домов переедут более 600 семей. Федеральные средства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на строительство жилья удалось привлечь благодаря серьезной подготовке Правительства Карелии во главе с руководителем региона Артуром Парфенчиковым к старту нового и досрочному завершению предыдущего этапа программы расселения.
Компания КСМ начинает в Питкяранте строительство дома, в котором на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни» приобретены квартиры для расселения аварийного жилья. Об этом рассказал вице-премьер карельского Правительства Виктор Россыпнов.
— Пятиэтажный 40-квартирный дом будет построен к августу 2026 года, — сообщил Виктор Россыпнов в своем телеграм-канале.
В течение декабря строители планируют выполнить подготовительные работы: свод леса, уборку и утилизацию старых фундаментов, сараев и навалов грунта, выкорчевку пней.
— Также до конца года рассчитываем подготовить котлован, — сообщил руководитель проекта Вадим Карпин. — К устройству фундамента, согласно графику производства работ, мы должны приступить в январе.
Это третий дом, который строится в Карелии для нового этапа расселения аварийного жилья. Напомним, в Беломорске уже готово и подключено к коммуникациям здание 135-квартирного дома, в Петрозаводске идет строительство 9-этажного дома на 251 квартиру. До конца года строители планируют приступит к 150-квартирному дому в Суоярви. Все эти новостройки, а также 48-квартирный дом в Лахденпохье планируется ввести в эксплуатацию и заселить до конца 2026 года. В них из аварийного жилья переедут 624 семьи.