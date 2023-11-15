В Питкяранте несовершеннолетняя получила компенсацию морального вреда за укус собаки

Районный прокурор подал иск к местной администрации.

Питкярантский городской суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Питкярантского района в интересах несовершеннолетней к местной администрации о взыскании компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе инстанции 17 ноября.

В июле в Питкяранте на ул. 1-й Строительный квартал безнадзорная собака укусила несовершеннолетнюю за ногу, в результате чего последней была оказана медицинская помощь. В результате укуса несовершеннолетняя испытала сильную физическую боль, эмоциональные страдания в виде страха перед животными. Прокурор просил взыскать с администрации компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования признал.

Ответчик не предпринял необходимые меры безопасности, исключающие возможность нападения безнадзорной собаки на окружающих. В результате недостаточной эффективности деятельности администрации несовершеннолетняя перенесла нравственные и физические страдания, связанные с болевыми ощущениями.

Суд принял во внимание также индивидуальные особенности потерпевшей и ее несовершеннолетний возраст.

Учитывая требования разумности и справедливости, признание иска ответчиком, суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.