В Питкяранте обследовали стену с мозаикой, которую общественники планируют реставрировать

В Питкяранте начался второй этап реставрации мозаичного панно на стене Дома культуры.

Обследование стены, фундамента и крыши Дома культуры началось в Питкяранте. Напомним, это второй этап реставрации. Он очень важен, говорят две Натальи — Кузьмина и Анищенко. Девушки спасают уникальную советскую мозаику. Прежде, чем приступить к самому панно, говорят они, важно понять, в каком состоянии находится стена.

Накануне, 8 октября, обследовали саму кирпичную стену, сквозную трещину, которая проходит и внутри, и снаружи здания. Важно было понять причину ее появления. Поэтому смотрели и фундамент через шурфы (выемку грунта).

— Посмотрели, там три железобетонных блока фундамента стоят. Это очень прочный фундамент. Мы сейчас уже фактически исключили причину появления трещины из-за фундамента. Все с ним в порядке, — говорит Наталья Кузьмина.

Для дальнейшего обследования взяли кирпичи. Теперь будут ждать детального заключения от экспертов, после чего начнется работа по созданию эскиза и демонтажу мозаики. По предварительным подсчетам, реконструкция может стоить от 10 до 20 миллионов рублей. Напомним, защитники панно создали АНО, чтобы иметь возможность искать средства, в том числе подавать проект на гранты, обращаться к инвесторам и обычным жителям за финансовой помощью. Сбор средств уже объявлен. Ранее стало известно, что Минкультуры России отказало в выделении денег на реставрацию панно в Питкяранте. Аргументация — ни панно, ни сам Дом культуры в Питкяранте объектами культурного наследия не являются.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

Ранее была сделана цифровая копия панно. Она обеспечит возможность детального изучения мозаики. Также эксперты провели визуальный осмотр стены. Мозаика разрушена на 50%, в некоторых местах утраты доходят до кирпичной кладки, а несущая стена имеет конструкционные трещины и расслоение.

Добавим две Натальи спасают не только панно из Питкяранты, но и барельеф из Рауталахти. Он оказался под угрозой из-за ремонта Дома культуры, на котором он располагался. Общественницы решили взять в работу и его. Они обратились в администрацию района, и та дала добро на реставрацию скульптуры. Сейчас эти работы ведутся в Санкт-Петербурге. Оплачивает их уроженец Рауталахти. Сейчас он живет в городе на Неве, но хочет помочь родной деревне. К слову, и на реставрацию панно идет сбор средств. Участвуют не только местные жители.