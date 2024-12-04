В конце декабря в Питкяранте пройдет Рождественская ярмарка.

С 20 по 22 декабря на городской площади Питкяранты пройдет традиционная Рождественская ярмарка, сообщила администрация округа. Гостей ждут новогодние сувениры, подарки ручной работы, сладкие угощения и многое другое.

Как уточняется, участие в ярмарке бесплатное, организаторы предоставляют торговые места. Заявки принимаются по телефону 8 964 317 50 96 до 18 декабря.

Расписание ярмарки:

— 20 декабря (пятница): 14:00 — 16:30.

— 21–22 декабря (выходные): 11:00 — 16:00.

Открытие ярмарки состоится 20 декабря в 14:00.