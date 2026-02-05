В Питкяранте проверили ход строительства дома для расселения аварийного жилья

Строительство нового многоквартирного дома планируют завершить до конца 2026 года.

Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Республики Карелия провёл проверку на объекте капитального строительства в Питкяранте. Речь идёт о возведении многоквартирного дома, предназначенного для переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

В ходе контрольного мероприятия инспекторы оценили выполнение работ подготовительного периода. Были проверены устройство временных въездов и дорог на стройплощадке, монтаж инженерных сетей, установка охранного ограждения, а также строительство и размещение временных бытовых и подсобных сооружений. На момент проверки на объекте уже велись основные работы по устройству фундамента будущего здания.

По предварительным итогам проверки установлено, что на объекте не выявлено нарушений соответствия выполняемых работ, а также применяемых строительных материалов и изделий требованиям утверждённой проектной документации. Работы ведутся в соответствии с установленными нормами.

