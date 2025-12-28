В Питкяранте супруги Поздеевы отметили 25 лет совместной жизни

19 декабря в отделе ЗАГС Питкяранты чествовали супругов Андрея Ивановича и Юлию Владимировну Поздеевых.

Они отметили серебряную свадьбу — 25 лет со дня бракосочетания.

Андрей и Юлия поженились 15 декабря 2000 года. Спустя четверть века они снова пришли в зал торжеств под свадебный марш.

За годы совместной жизни было разное: радость и грусть, ссоры и примирения, но самое главное, что чувство любви всегда помогало супругам оставаться вместе, и несмотря ни на что, сохранить огонь в своем семейном очаге.

На юбилейной церемонии супруги поставили подписи в памятной книге, снова обменялись кольцами и станцевали свадебный танец. На память о свадебном юбилее супругам вручили поздравительный адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова.

Особым моментом праздника стало награждение родителей невесты — Владимира Васильевича и Ираиды Ильиничны Фертиковых. Им вручили медаль «За любовь и верность». Супруги Фертиковы не так давно отметили пятьдесят третью годовщину семейной жизни, для своих детей, внуков и правнуков они пример крепкой и дружной семьи. Торжество завершилось поздравлениями от родных и друзей.