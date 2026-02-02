В Питкяранте волк утащил домашнюю собаку

Жители Питкяранты предупреждают о выходе волков. Одну собаку хищник утащил, другую владельцы отбили у волка.

Хищники замечены в нескольких районах города, сообщила местная жительница Светлана Белоконь.

— Жители Питкяранты будьте осторожны! В районах Юляристиойя, родник у больницы, Песчанка, Белая будка наблюдается выход волков, — написала женщина.

Она уточнила, что накануне волк унес собаку у соседей.

Еще одну собаку удалось отбить у хищника, написали жители в паблике «PRO Питкяранту».

— 30 января в 10.40 в кооперативе Ауринко была попытка нападения волка на нашу собаку. Чудом смогли отбить. Было сообщено охотоведу, обещали приехать, но воз и ныне там. Не приехали, — написали жители.

О хищниках сообщили в администрацию района. Напомним, ранее жители поселка Салми Питкярантского округа пожаловалисьна волков в Минприроды Карелии. Охотинспекторы провели обследование территории. Для охоты они выставлили флажки, однако звери вышли за огражденную территорию. Пока охота не принесла результатов, мероприятия по добыче волков продолжаются.

Ранее охотники добыли второго волка, выходившего к деревне Виданы. А в Питкярантском округе продолжается охота на напугавших жителей волков