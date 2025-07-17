В Питкярантском округе администрация запретила играть на новой детской площадке

Играть на ней запрещено до официального открытия.

В Питкярантском округе установили новую детскую площадку, но играть на ней запрещено до официального открытия. Об этом сообщили в паблике местной администрации.

Местных жителей попросили воздержаться от посещения до официального разрешения, которое будет дано после открытия 5 августа.

– Детская площадка установлена, но еще не введена в эксплуатацию! Настоятельно просим дождаться официального разрешения на использование площадки после открытия, которое состоится 5 августа 2025 года! – сообщили в пресс-службе администрации.