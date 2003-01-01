В Питкярантском округе на два дня отменили автобусы по трем маршрутам

Автобусы не будут ходить из-за неполадок.

В Питкярантском округе Карелии 7 и 8 октября 2025 года отменены рейсы автобусов по маршрутам № 1, № 2 и № 3. Об этом сообщила местная администрация.

Причиной отмены стали технические проблемы. Власти принесли жителям извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее отменили электричку «Сегежа – Надвоицы». Чтобы компенсировать ее отмену, с 1 октября для обеспечения транспортной доступности жителей округа количество рейсов автобусов будет увеличено с трех до пяти.