В Питкярантском округе продолжается охота на напугавших жителей волков

В Питкярантском округе Карелии ведется охота на волков.
Жители поселка Салми пожаловались на волков в Минприроды Карелии. Охотинспекторы провели обследование территории. Для охоты они выставлили флажки, однако звери вышли за огражденную территорию.
— Пока охота не принесла результатов, мероприятия по добыче волков продолжаются, — уточнили в Минприроды.
Напомним, жители посёлка Салми Питкярантского района рассказали о появлении волков прямо в черте населённого пункта. По их словам, хищники разгуливают среди бела дня, не опасаясь людей.
На хищников жаловались и в Чалне. Охота завершилась успешно, уточнили в Минприроды, в минувшие выходные группа охотников успешно добыла хищника.
— Напоминаем, что многие населенные пункты республики окружены лесами, и от встречи с дикими животными не застрахован никто. Особенно в населенные пункты хищников привлекают безнадзорные домашние животные, находящиеся на самовыгуле или на привязи на улице — легкая добыча, за которой не нужно долго охотиться. Позаботьтесь о своих питомцах — держите их в запираемых помещениях на огороженной территории, - напомнили в Минприроды.
Сообщить о выходах диких животных в населенные пункты вы можете непосредственно своему районному охотинспектору , либо в рабочее время (с 9:00 до 18:15) по телефону Минприроды Карелии: +7 (921) 222-05-25.